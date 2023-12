Bank of Montreal Aktie: Das ist beeindruckend!

In den vergangenen zwölf Monaten hat die Bank of Montreal insgesamt 13 Analystenbewertungen erhalten. Die durchschnittliche Bewertung des Wertpapiers ist "Gut", wobei 10 Analysten dies ebenfalls so sehen. Drei Analysten haben eine "Neutral"-Meinung abgegeben, während keine "Schlecht"-Meinungen vorliegen. Die aktuellste Bewertung aus dem letzten Monat zeigt ein ähnliches Bild, mit 2 "Gut"-, 1 "Neutral"- und 0 "Schlecht"-Meinungen, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt.

Die Kursprognose für das Wertpapier liegt bei 128,71 CAD, was einem Abwärtspotenzial von -1,51 Prozent entspricht. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung, basierend auf dem Meinungsdurchschnitt der Analysten.

Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche hat die Bank of Montreal in den letzten 12 Monaten eine Performance von -1,06 Prozent erzielt. Dies bedeutet eine Underperformance von -9,85 Prozent im Branchenvergleich. Auch im Vergleich zum "Finanzen"-Sektor, der eine mittlere Rendite von 9,12 Prozent hatte, liegt die Bank of Montreal mit einer Unterperformance von 10,18 Prozent deutlich darunter. Aufgrund dieser Unterperformance erhält die Bank of Montreal in dieser Kategorie ein "Schlecht"-Rating.

Der Relative Strength Index (RSI) für die Bank of Montreal liegt bei 15,51, was zu einer Gesamtbewertung von "Gut" führt. Auch der RSI25 beläuft sich auf 15,87, was ebenfalls zu einer Einstufung als "Gut" führt.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ über die Bank of Montreal diskutiert. Aus diesem Grund erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Automatische Analysen der Kommunikation haben jedoch ergeben, dass in letzter Zeit vor allem "Gut" Signale im Vordergrund standen. Somit erhält die Bank of Montreal insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Stimmungsbarometer.

