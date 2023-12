Bank of Montreal Aktie: Wie lange Anleger noch warten müssen

Die Bank Of Montreal wird von Analysten positiv bewertet, da 10 Empfehlungen für "Gut", 3 für "Neutral" und keine für "Schlecht" vorliegen. Auch die neueste Bewertung ergab eine durchschnittlich positive Empfehlung von 3 "Gut", 2 "Neutral" und keine "Schlecht" Einstufungen. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten liegt bei 128,33 CAD, was einer prognostizierten Entwicklung von 1,91 Prozent entspricht. Dies führt zu einer neutralen Bewertung der Analysten.

In Bezug auf die Dividendenpolitik ergibt sich eine positive Differenz von +0,77 Prozent zum Branchendurchschnitt, weshalb die Analysten eine "Neutral"-Bewertung abgeben.

Die fundamentale Analyse zeigt, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis der Bank Of Montreal derzeit bei 11,79 liegt, was 29 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung aufgrund der Überbewertung der Aktie.

Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs der Bank Of Montreal aktuell bei 116,51 CAD liegt, während der tatsächliche Kurs bei 125,92 CAD liegt. Dies führt zu einer positiven Bewertung, da die Distanz zum GD200 bei +8,08 Prozent liegt. Auch der GD50 für die vergangenen 50 Tage weist mit einem Stand von 111,23 CAD einen positiven Abstand von +13,21 Prozent auf. Aufgrund dieser Analyse erhält die Bank Of Montreal insgesamt die Gesamtnote "Gut".

