Bank of Montreal Aktie: Gigantischer Hammer!

An der Heimatbörse Toronto notiert Bank Of Montreal per 27.07.2022, 09:55 Uhr bei 125.84 CAD. Bank Of Montreal zählt zum Segment "Diversifizierte Banken".

Unser Analystenteam hat Bank Of Montreal auf Basis dieser Bewertung am Markt einer Analyse zugeführt. Insgesamt 8 Faktoren führen zu den einzelnen Einschätzungen als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus wird im letzten Schritt eine Gesamteinschätzung ermittelt.

1. Fundamental: Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 8,95 und liegt mit 27 Prozent unter dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 12,2. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht unterbewertet. Deshalb erhält Bank Of Montreal auf dieser Stufe eine "Buy"-Bewertung.

2. Dividende: Bank Of Montreal schüttet gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken auf Basis der aktuellen Kurse eine Dividendenrendite von 4,49 % und somit 0,34 Prozentpunkte mehr als die im Mittel üblichen 4,16 % aus. Der mögliche Mehrgewinn ist somit nur leicht höher und führt zur Einstufung "Hold".

3. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Bank Of Montreal-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 10 "Buy"-, 4 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank Of Montreal vor. Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (145,08 CAD) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 15,29 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 125,84 CAD), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Bank Of Montreal eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.