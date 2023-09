Bank of Mellon bereitet Quartalsbericht vor: Umsatz-, Gewinnsteigerung und Aktienprognose erwartet

In knapp einem Monat wird das in New York ansässige Unternehmen Bank of Mellon seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bank of Mellon beträgt 32,44 Mrd. EUR. Nur noch 38 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen, und sowohl Aktionäre als auch Analysten erwarten mit Spannung die Ergebnisse. Entsprechend den aktuellen Datenanalysen gehen Experten davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg des Umsatzes geben wird. Während der Umsatz im dritten Quartal 2022 bei 3,91 Mrd. EUR lag, wird nun ein Anstieg um +2,10% auf 4,07 Mrd. EUR prognostiziert. Auch beim Gewinn wird eine Steigerung von +197,40%...