Bank of Mellon: Steigende Umsätze erwartet, Quartalsbericht offenbart Zukunftsaussichten

In knapp sieben Wochen ist es soweit: Das in New York ansässige Unternehmen Bank of Mellon wird seinen Quartalsbericht für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt, wie sich die Umsatz- und Gewinnzahlen entwickeln werden. Auch der Vergleich zum Vorjahr steht im Fokus.

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon auf beeindruckende 31,51 Milliarden Euro. Mit Spannung erwartet wird also die Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal leicht steigen wird. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,88 Milliarden Euro. Die aktuellen Prognosen deuten auf einen Anstieg um +2,10 Prozent auf rund 4,04 Milliarden Euro hin. Auch beim Gewinn werden Veränderungen erwartet: Ein Zuwachs von +197,40...