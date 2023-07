Bank of Mellon: Spannung vor Quartalszahlen - Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg könnte Aktienkurs beeinflussen

Die Bank of Mellon mit Sitz in New York wird in 96 Tagen ihre Quartalsbilanz für das 3. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Bank of Mellon Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 31,95 Mrd. EUR gehandelt. Die Analysten rechnen mit einem leichten Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Für das 3. Quartal wird ein Umsatz von voraussichtlich 4,01 Mrd. EUR erwartet, was einem Anstieg um +2,80 Prozent entspricht. Der Gewinn soll sich sogar um +207,70% erhöhen und voraussichtlich bei 1,09 Mrd. EUR liegen.

Auf Jahressicht zeigen sich die Analysten optimistisch: Der Umsatz soll um +7,40 Prozent steigen und der Gewinn um +64,80 Prozent auf 7,10 Mrd. EUR ansteigen. Im Vergleich zum Vorjahr würde dies eine deutliche...