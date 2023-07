Bank of Mellon: Spannung vor Quartalszahlen - Erwartete Zuwächse beim Umsatz und Gewinn

In nur 99 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Bank of Mellon seinen Aktionären die Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Die Spannung steigt: Mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen können die Anleger rechnen? Und wie hat sich die Aktie von Bank of Mellon im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Aktuell liegt die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon bei beeindruckenden 32,68 Mrd. EUR. In nur wenigen Tagen werden also die neuen Quartalszahlen bekannt gegeben, auf deren Veröffentlichung nicht nur Analysten gespannt warten. Laut Datenanalyse gehen Experten aktuell von einem leichten Umsatzplus gegenüber dem Vorquartal aus. Im dritten Quartal des vergangenen Jahres verzeichnete Bank of Mellon einen Umsatz in Höhe von 3,85 Mrd. EUR. Nun wird ein Anstieg um +2,90 Prozent auf 4,04 Mrd. EUR erwartet – eine...