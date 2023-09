Bank of Mellon Quartalszahlen: Umsatzplus und Aktiensteigerung erwartet

In knapp drei Wochen wird die Bank of Mellon mit Hauptsitz in New York, Vereinigte Staaten ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon liegt aktuell bei beeindruckenden 31,97 Mrd. EUR. Kurz vor Handelsbeginn werden also sämtliche Augen auf die neuen Quartalszahlen gerichtet sein. Analysten prognostizieren ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 3,94 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +1,90 Prozent auf 4,10 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn zeichnet sich eine positive Veränderung ab – mit einer voraussichtlichen Steigerung um +194,90% auf 1,07 Mrd. EUR.

Was bedeutet das...