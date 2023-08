Bank of Mellon Quartalszahlen: Umsatzanstieg und Gewinnerwartungen im Fokus

In nur 71 Tagen wird die Bank of Mellon aus New York, USA, ihre Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Finanzinstituts. Wie hat sich die Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Die Bank of Mellon Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 31,96 Mrd. EUR und wird in Kürze ihre neuesten Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten sind gespannt auf das Ergebnis. Laut Datenanalyse prognostizieren Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im dritten Quartal 2022 hatte die Bank of Mellon einen Umsatz von 3,80 Mrd. EUR erzielt, nun wird ein Anstieg um +2,10 Prozent auf 3,96 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +197,40% steigen und sich somit auf 1,05 Mrd. EUR...