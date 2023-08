Bank of Mellon Quartalszahlen-Prognose: Umsatzsteigerung und erhöhter Gewinn erwartet

In nur 50 Tagen wird die Bank of Mellon aus New York, USA, ihre Quartalsbilanz für das dritte Quartal veröffentlichen. Investoren stellen sich die Frage, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen zu rechnen ist und wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Die Bank of Mellon Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von 31,41 Mrd. EUR und die Anleger sowie Analysten warten gespannt auf das Ergebnis. Die aktuellen Datenanalysen der Analystenhäuser deutet auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal hin. Im dritten Quartal des Jahres 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,88 Mrd. EUR und jetzt wird mit einem Anstieg um +2,10 Prozent auf 4,04 Mrd. EUR gerechnet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um beeindruckende +197,40 Prozent steigen und einen Wert von 1,07 Mrd. EUR erreichen.

Für das...