Bank of Mellon Quartalszahlen: Erwarteter Umsatzsprung und positiver Aktientrend

In knapp zwei Monaten wird das US-amerikanische Unternehmen Bank of Mellon, mit Hauptsitz in New York, seine Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell wird die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon auf 30,62 Mrd. EUR geschätzt. Die Anleger warten nun gespannt auf die neuen Quartalszahlen. Eine aktuelle Datenanalyse zeigt, dass Analystenhäuser mit einem deutlichen Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal rechnen. Im vierten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,53 Mrd. EUR. Für das aktuelle Quartal wird ein Umsatzsprung um beachtliche 95,69 Prozent auf 6,91 Mrd. EUR prognostiziert.

Auch beim Gewinn erwartet man eine positive Veränderung: Dieser soll voraussichtlich um beeindruckende 220,36 Prozent auf 1,60 Mrd. EUR steigen.

Blickt man weiter in die Zukunft und betrachtet das kommende Jahr als Ganzes, zeigen sich die Analysten optimistisch gestimmt: Der Umsatz soll um weitere 95,69 Prozent steigen bzw. fallen und der Gewinn sogar um 220,36 Prozent auf insgesamt 7,47 Mrd. EUR zulegen.

Die Kursentwicklung der Bank of Mellon Aktie lässt sich bereits jetzt beobachten. In den letzten 30 Tagen hat der Kurs um 14,30 Prozent zugelegt.

Analysten schätzen den Einfluss der Quartalszahlen auf den Aktienkurs wie folgt ein: Auf Sicht von 12 Monaten wird erwartet, dass die Aktie bei einem Kurs von 49,51 EUR stehen wird. Dies entspricht einem Gewinn von 13,94 Prozent im Vergleich zum aktuellen Kurs. Aktionäre, die jetzt in die Bank of Mellon Aktie investieren möchten, können laut Expertenschätzungen mit einem Gewinn von ebenfalls 13,94 Prozent innerhalb eines Jahres rechnen.

Auch aus charttechnischer Sicht zeigt sich ein positiver Trend bei der Bank of Mellon Aktie: Der Gleitende Durchschnitt (Moving Average) über die letzten 50 Tage weist keinen Widerstand auf.

Es bleibt abzuwarten, ob das Unternehmen mit seinen Quartalszahlen die Erwartungen der Analysten erfüllen und somit weiteres Interesse seitens der Anleger wecken kann.

Kaufen, halten oder verkaufen - Ihre Bank of Mellon-Analyse von 18.11. liefert die Antwort:

Wie wird sich Bank of Mellon jetzt weiter entwickeln? Ist ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Bank of Mellon Aktie

Bank of Mellon: Kaufen oder verkaufen? Hier weiterlesen...