Bank of Mellon Quartalszahlen: Analysten erwarten Umsatz- und Gewinnsteigerung

In knapp zwei Monaten wird das New Yorker Unternehmen Bank of Mellon seine Quartalszahlen für das dritte Quartal bekanntgeben. Die Aktionäre sind gespannt, mit welchen Umsatz- und Gewinnzahlen sie rechnen können. Auch die Entwicklung der Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr ist von Interesse.

Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bank of Mellon beträgt 32,05 Mrd. EUR. In 73 Tagen werden die neuen Quartalszahlen veröffentlicht. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal ein leichtes Umsatzplus geben wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,80 Mrd. EUR, für dieses Jahr wird ein Anstieg um +2,10 Prozent auf 3,96 Mrd. EUR prognostiziert.

Auch der Gewinn soll sich verbessern und voraussichtlich um +197,40 Prozent auf 1,05 Mrd. EUR steigen.

Auf Jahressicht sind die...