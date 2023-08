Bank of Mellon Quartalszahlen: Aktionäre erwarten in 63 Tagen Umsatz- und Gewinnsteigerung

In nur 63 Tagen wird das Bank of Mellon Unternehmen aus New York, USA seine Quartalszahlen für das dritte Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon Aktie beträgt derzeit 32,73 Mrd. EUR. Bevor die Börse öffnet, können wir uns also auf die neuen Quartalszahlen freuen. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt darauf. Die Analystenprognosen deuten momentan auf ein leichtes Umsatzwachstum gegenüber dem Vorquartal hin. Im dritten Quartal 2022 erzielte Bank of Mellon einen Umsatz von 3,83 Mrd. EUR und es wird erwartet, dass dieser nun um +2,10 Prozent auf 3,99 Mrd. EUR steigt. Der Gewinn soll voraussichtlich um +197,40% auf 1,05 Mrd. EUR steigen.

Für das Gesamtjahr...