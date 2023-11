Bank of Mellon Quartalsprognose: Umsatzplus von 102,82% und Aktienkursanstieg erwartet!

In knapp zwei Monaten wird die Bank of Mellon aus New York ihre Quartalszahlen für das 4. Quartal vorlegen. Wie werden sich Umsatz und Gewinn entwickeln? Und wie steht es um den Aktienkurs im Vergleich zum Vorjahr?

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon beeindruckende 31,14 Mrd. EUR. Aktionäre und Analysten sind gespannt auf die bevorstehenden Quartalszahlen. Laut Datenanalyse wird ein deutliches Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal erwartet. Während der Umsatz im 4. Quartal 2022 bei 3,59 Mrd. EUR lag, soll er nun um satte +102,82 Prozent auf 7,29 Mrd. EUR steigen. Auch der Gewinn wird voraussichtlich um +232,38 Prozent auf 1,69 Mrd. EUR zulegen.

Auf das Gesamtjahr gesehen sind die Analysten eher optimistisch gestimmt. So wird ein Umsatzanstieg von +102,82 Prozent erwartet und auch der Gewinn soll sich um +232,38 Prozent auf starke 7,91 Mrd. EUR erhöhen. Im Vergleich zum Vorjahr mit einem Gewinn von 2,38 Mrd.EUR ist dies ein beachtlicher Zuwachs.

Aktionäre nehmen bereits teilweise vorab an den Schätzungen für die Quartalszahlen teil. Der Aktienkurs hat sich in den letzten 30 Tagen um +10,36% verändert.

Analysten sehen den Aktienkurs auf Sicht von 12 Monaten bei 50,35 EUR und prognostizieren damit einen Gewinn von +19,18% auf Basis des aktuellen Kurses. Anleger, die jetzt einsteigen möchten, können aufgrund dieser Expertenschätzung mit einem Gewinn von +19,18% innerhalb eines Jahres rechnen.

Aus charttechnischer Sicht ist der Kurstrend bei der Bank of Mellon sehr positiv. Der gleitende Durchschnitt 50 stellt keine Widerstandslinie dar.

