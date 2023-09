Bank of Mellon Quartalsprognose: Umsatzplus und Gewinnanstieg erwartet

In nur 43 Tagen wird das New Yorker Unternehmen Bank of Mellon seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die Spannung steigt, sowohl bei Aktionären als auch bei Analysten. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal zu erwarten ist. Im dritten Quartal des letzten Jahres erzielte die Bank of Mellon einen Umsatz von 3,89 Milliarden Euro. Das aktuelle Schätzung liegt bei einem Umsatzsprung um +2,10 Prozent auf 4,05 Milliarden Euro und einem voraussichtlichen Gewinnanstieg von +197,40 Prozent auf 1,07 Milliarden Euro.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten positiv. Der Umsatz soll um +7 Prozent steigen und der Gewinn um +65,20 Prozent auf 7,02 Milliarden Euro anwachsen. Im Vergleich zum Vorjahr bedeutet dies eine deutliche Verbesserung des Gewinns...