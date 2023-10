Bank of Mellon Quartalsbilanz: Umsatzzuwachs von +106,02% und Gewinnsteigerung erwartet

In weniger als 100 Tagen wird die Bank of Mellon ihre Quartalsbilanz für das vierte Quartal veröffentlichen. Aktionäre und Analysten sind gleichermaßen gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie die Entwicklung der Bank of Mellon-Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 31,37 Mrd. EUR ist das Unternehmen ein wichtiger Player in der Finanzbranche. Die Analysten gehen davon aus, dass die Bank of Mellon im letzten Quartal einen Umsatzsprung um beeindruckende +106,02 Prozent auf 7,46 Mrd. EUR verzeichnen wird. Auch beim Gewinn erwarten sie eine Steigerung um +237,78 Prozent auf voraussichtlich 1,73 Mrd. EUR.

Für das Gesamtjahr sind die Prognosen ebenfalls vielversprechend. Die Analysten rechnen mit einem Umsatzzuwachs von +106,02 Prozent und einem Gewinnanstieg von +237,78 Prozent auf...