Bank of Mellon: Quartalsbilanz Prognose – Umsatz- und Gewinnsteigerung erwartet

In 40 Tagen wird das Unternehmen Bank of Mellon, mit Sitz in New York, seine Quartalsbilanz für das 3. Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 32,79 Mrd. EUR wird die Bank of Mellon Aktie in 40 Tagen ihre neuen Quartalszahlen präsentieren. Sowohl Aktionäre als auch Analysten fiebern dem Ergebnis entgegen. Laut aktueller Datenanalyse rechnen Analystenhäuser momentan mit einem leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Im 3. Quartal 2022 erzielte Bank of Mellon einen Umsatz von 3,89 Mrd. EUR und nun wird ein Sprung um +2,10 Prozent auf 4,05 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +197,40% steigen und sich...