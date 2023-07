Bank of Mellon Quartalsbilanz: Aktionäre und Analysten erwarten positiven Umsatz- und Gewinnanstieg

In weniger als drei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Bank of Mellon seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Aktionäre sind gespannt darauf, welche Umsatz- und Gewinnzahlen präsentiert werden. Zudem stellt sich die Frage, wie sich die Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickeln wird.

Derzeit beläuft sich die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon auf 30,61 Mrd. EUR. Kurz vor der Veröffentlichung der Quartalszahlen steigt die Spannung bei Aktionären und Analysten gleichermaßen. Laut aktuellen Datenanalysen erwarten Experten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum vorherigen Quartal. Während der Umsatz im dritten Quartal 2022 bei 3,73 Mrd. EUR lag, wird nun ein Plus von +2,70 Prozent auf 3,92 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn ist eine positive Entwicklung zu verzeichnen; hier wird...