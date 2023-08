Bank of Mellon Quartalsbilanz in 51 Tagen: Analysten-Prognosen zeigen beeindruckenden Gewinnanstieg

In 51 Tagen wird das New Yorker Unternehmen Bank of Mellon seine Quartalsbilanz für das dritte Quartal vorlegen. Die aktuellen Schätzungen der Analystenhäuser deuten auf ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum vorherigen Quartal hin. Der Umsatz soll demnach um 2,10 Prozent auf 4,05 Mrd. EUR steigen, während der Gewinn voraussichtlich um beeindruckende 197,40 Prozent auf 1,07 Mrd. EUR ansteigen wird.

Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv. Die Analysten erwarten einen Umsatzanstieg von 7,00 Prozent und einen Gewinnzuwachs von 65,20 Prozent auf insgesamt 7,02 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies eine deutliche Verbesserung gegenüber einem Gewinn von lediglich 2,36 Mrd. EUR.

Trotz dieser vielversprechenden Aussichten haben sich die Aktionäre bisher zurückgehalten. In den letzten 30 Tagen ist der Kurs der...