Bank of Mellon Quartalsbericht: Erwartetes Umsatzwachstum und positive Aktienprognosen

In knapp drei Monaten wird das in New York ansässige Unternehmen Bank of Mellon seinen Quartalsbericht für das vierte Quartal präsentieren. Aktionäre können gespannt sein, welche Umsatz- und Gewinnzahlen erwartet werden, und wie sich die Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt.

Derzeit sind es nur noch 96 Tage bis zur Veröffentlichung der neuen Quartalszahlen der Bank of Mellon Aktie. Mit einer aktuellen Marktkapitalisierung von 31,65 Mrd. EUR erzeugt dies bei Aktionären und Analysten eine gewisse Erwartungshaltung. Laut Datenanalyse rechnen führende Analysehäuser aktuell mit einem beachtlichen Umsatzwachstum im Vergleich zum Vorquartal. Im vierten Quartal 2022 erreichte die Bank of Mellon einen Umsatz von 3,65 Mrd. EUR, während nun ein Anstieg um +109,86 Prozent auf 7,66 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der...