Bank of Mellon Quartalsbericht: Erwarteter Umsatzsprung von +107,89% und Gewinnsteigerung um +240,94%

In knapp 3 Monaten wird das Unternehmen Bank of Mellon, ansässig in New York, USA, seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal veröffentlichen. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Performance der Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Die Bank of Mellon Aktie hat derzeit eine Marktkapitalisierung von rund 31,50 Mrd. EUR und wird voraussichtlich in 95 Tagen ihre neuen Quartalszahlen bekannt geben. Analysten gehen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal zu einem deutlichen Umsatzanstieg kommen wird. Im 4. Quartal 2022 betrug der Umsatz noch 3,63 Mrd. EUR und nun wird ein sprunghafter Anstieg um +107,89% auf prognostizierte 7,56 Mrd. EUR erwartet. Auch der Gewinn soll voraussichtlich um +240,94% steigen und sich somit auf geschätzte 1,76 Mrd. EUR belaufen.

Auf Jahresbasis sind die...