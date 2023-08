Bank of Mellon Quartalsbericht: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung im Fokus

ARTIKEL:

In weniger als zwei Monaten wird die Bank of Mellon, ein Unternehmen mit Hauptsitz in New York, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal vorlegen. Was können Aktionäre bezüglich Umsatz und Gewinn erwarten? Und wie hat sich die Aktie der Bank of Mellon im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Nur noch 49 Tage bis zum Veröffentlichungstermin der Quartalszahlen. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bank of Mellon beträgt beeindruckende 31,52 Mrd. EUR. Aktieninhaber und Analysten sind gespannt auf die Ergebnisse. Derzeit gehen Datenanalysen davon aus, dass es im Vergleich zum Vorquartal einen leichten Anstieg beim Umsatz geben wird. Im dritten Quartal 2022 erzielte die Bank of Mellon einen Umsatz von 3,88 Mrd. EUR und nun wird eine Steigerung von +2,10 Prozent auf 4,04 Mrd. EUR erwartet. Auch hinsichtlich des...