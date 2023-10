Bank of Mellon: Großer Sprung in Umsatz und Gewinn erwartet - Quartalszahlen in 99 Tagen

In genau 99 Tagen wird das in New York ansässige Unternehmen Bank of Mellon seine Quartalsbilanz für das 4. Quartal präsentieren. Anleger sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen sowie auf die Entwicklung der Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr.

Aktuell beträgt die Marktkapitalisierung der Bank of Mellon Aktie 31,43 Mrd. EUR. Nur noch 99 Tage bleiben bis zur Bekanntgabe der neuen Quartalszahlen, was Anleger und Analysten gleichermaßen in Aufregung versetzt. Die aktuellen Datenanalysen zeigen eine starke Umsatzsteigerung im Vergleich zum Vorquartal: Im 4. Quartal 2022 erwirtschaftete die Bank of Mellon einen Umsatz von 3,63 Mrd. EUR, während jetzt ein Sprung um +106,84 Prozent auf prognostizierte 7,50 Mrd. EUR erwartet wird. Auch der Gewinn soll sich um +239,17% erhöhen und voraussichtlich bei 1,74 Mrd. EUR...