Bank of Mellon: Erwartungen an Quartalszahlen und starke Aktien-Kursprognose

ARTIKEL:

Nur noch 18 Tage bis zur Veröffentlichung der Quartalszahlen der Bank of Mellon. Mit Spannung warten Aktionäre und Analysten auf die Umsatz- und Gewinnzahlen des Unternehmens mit Sitz in New York, Vereinigte Staaten. Die aktuelle Marktkapitalisierung der Bank of Mellon liegt bei 31,00 Mrd. EUR.

Die Analysten prognostizieren ein leichtes Umsatzplus im Vergleich zum Vorquartal. Im 2. Quartal 2022 erzielte das Unternehmen einen Umsatz von 3,80 Mrd. EUR, nun wird ein Anstieg um +3,40 Prozent auf 4,01 Mrd. EUR erwartet. Auch beim Gewinn soll es eine positive Veränderung geben – voraussichtlich eine Steigerung um +19,40% auf 947,11 Mio. EUR.

Auf Jahressicht sind die Prognosen der Analysten optimistisch: Der Umsatz soll um +7,50 Prozent steigen oder fallen und der Gewinn sogar um beeindruckende +64,80 Prozent auf 2,72 Mrd....