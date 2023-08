Bank of Mellon: Erwarteter Umsatzanstieg und Gewinnsteigerung in Q3 - Aktionäre im Fokus

ARTIKEL:

In nur 72 Tagen wird das Unternehmen Bank of Mellon, mit Sitz in New York, USA, seine Quartalszahlen für das dritte Quartal präsentieren. Aktionäre sind gespannt auf die Umsatz- und Gewinnzahlen. Wie hat sich die Bank of Mellon Aktie im Vergleich zum Vorjahr entwickelt?

Noch bevor die Börse eröffnet wird, können wir uns auf die neuen Quartalszahlen der Bank of Mellon Aktie freuen. Die derzeitige Marktkapitalisierung beträgt beeindruckende 31,91 Milliarden Euro. Sowohl Aktionäre als auch Analysten warten gespannt auf das Ergebnis dieser Zahlen. Die aktuellen Datenanalysen deuten darauf hin, dass es zu einem leichten Umsatzanstieg im Vergleich zum vorherigen Quartal kommen könnte. Im dritten Quartal 2022 betrug der Umsatz der Bank of Mellon noch 3,80 Milliarden Euro – nun wird erwartet, dass er um +2,10 Prozent auf...