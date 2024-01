Bank of Mellon Aktie: Mit wahnsinniger Geschwindigkeit!

Die Stimmungslage in sozialen Netzwerken war in den vergangenen Tagen überwiegend negativ, wobei an vier Tagen die Diskussion hauptsächlich von positiven Themen geprägt war. In den letzten zwei Tagen jedoch gab es verstärkt positive Gespräche über das Unternehmen Bank Of Mellon. Aufgrund dieser Entwicklung bewertet die Redaktion die Aktie mit "Neutral". Statistische Auswertungen auf der Basis großer historischer Datenmengen deuten auf ein Überwiegen von Verkaufssignalen in den letzten zwei Wochen hin, mit 3 "Schlecht"-Signalen im Vergleich zu 1 "Gut"-Signal, was zu einer entsprechenden "Schlecht"-Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit für das Anleger-Sentiment eine "Neutral"-Einschätzung.

Die Aktie von Bank Of Mellon wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV von 13,36 insgesamt 76 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 56,48 liegt. Infolgedessen erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Einstufung "Gut".

Analysten schätzen die Aktie der Bank Of Mellon langfristig als "Neutral"-Titel ein. Von insgesamt 18 Analysten, die ihre Bewertungen abgegeben haben, wurden keine als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" bewertet. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates zu Bank Of Mellon vor, und im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 48,25 USD, was einer Erwartung von -8,5 Prozent entspricht.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bank Of Mellon-Aktie weder überkauft noch überverkauft ist, wobei der RSI der letzten 7 Tage bei 41 liegt. Der RSI der letzten 25 Handelstage weist darauf hin, dass die Aktie überverkauft ist, was zu einer "Gut"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt die Analyse der RSIs somit ein "Gut"-Rating für die Bank Of Mellon-Aktie.