Bank of Mellon Aktie: Das ist erstaunlich

An der Heimatbörse New York notiert Bank Of Mellon per 18.04.2023, 07:06 Uhr bei 44.23 USD. Bank Of Mellon zählt zum Segment "Asset Management & Custody Banken".

Auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für Bank Of Mellon entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.

1. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Bank Of Mellon-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 44,66 USD. Der letzte Schlusskurs (44,23 USD) weicht somit -0,96 Prozent ab, was einer "Hold"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Dieser beträgt aktuell 47,63 USD, daher liegt der letzte Schlusskurs darunter (-7,14 Prozent). Dies bedeutet, dass sich auf dieser kurzfristigeren Analysebasis ein anderes Rating für Bank Of Mellon ergibt, die Aktie erhält eine "Sell"-Bewertung. Unterm Strich erhält erhält die Bank Of Mellon-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

2. Analysteneinschätzung: Für Bank Of Mellon liegen aus den letzten zwölf Monaten 3 Buy, 7 Hold und 1 Sell Einschätzungen von Analysten vor, was im Schnitt einem "Hold"-Rating entspricht. Kürzerfristig ergibt sich dieses Bild: Innerhalb eines Monats liegen 0 Buy, 3 Hold, 1 Sell-Einschätzungen vor. Damit aber ist die Aktie zuletzt mit einem "Hold" zu bewerten. Das durchschnittliche Kursziel für diese Aktie auf Basis der Analystenmeinungen liegt bei 48,64 USD. Ausgehend vom letzten Schlusskurs (44,23 USD) könnte die Aktie damit um 9,96 Prozent steigen, dies entspricht einer "Buy"-Empfehlung. Aus Analystensicht erhält die Bank Of Mellon-Aktie somit insgesamt eine "Hold"-Empfehlung.

3. Fundamental: Bank Of Mellon ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Kapitalmärkte) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 11,53 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 82 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 64,47 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.