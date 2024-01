Bank of Mellon Aktie: Wo soll das noch hinführen?

Die technische Analyse betrachtet für Aktien auch das Verhältnis der Aufwärtsbewegungen und Abwärtsbewegungen eines Kurses im Zeitablauf und zeichnet dies für einen Zeitraum von 7 Tagen im Relative Strength-Index auf. Anhand dieses sogenannten RSI ist die Bank Of Mellon aktuell mit dem Wert 36,76 weder überkauft noch -verkauft. Daher gilt für dieses Signal die Einstufung "Neutral". Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie ein Wert von 27. Dies gilt als Signal dafür, dass der Titel als überverkauft betrachtet wird. Dementsprechend lautet die Einstufung auf dieser Basis "Gut". Insgesamt resuliert daraus für die RSI die Einstufung "Gut".

Die Grundlage des Anleger-Sentiments sind Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien rund um den Aktienmarkt. Über Bank Of Mellon wurde in den letzten zwei Wochen besonders negativ diskutiert. An vier Tagen war die Diskussion vor allem von positiven Themen geprägt, während an neun Tagen die negative Kommunikation überwog. In den vergangenen ein, zwei Tagen sind es ebenfalls vor allem negative Themen, für die sich die Anleger interessieren. Aufgrund dieses Stimmungsbildes bekommt die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung. Durch tiefergehende und automatische Analysen der Kommunikation wurden gleich viele "Gut"- und "Schlecht"-Signale festgestellt. Dadurch erhält Bank Of Mellon auf der Basis des Anleger-Stimmungsbarometers insgesamt eine "Schlecht"-Bewertung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Bank Of Mellon-Aktie abgegeben. Davon waren 0 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht". Zusammengefasst ergibt sich daraus ein "Neutral"-Rating für die Bank Of Mellon-Aktie. Aus dem letzten Monat liegen keine Analystenupdates zu Bank Of Mellon vor. Im Rahmen der von den Analysten durchgeführten Ratings ergab sich ein durchschnittliches Kursziel von 48,25 USD. Das Wertpapier hat damit ein Abwärtspotential von -7,23 Prozent, legt man den letzten Schlusskurs (52,01 USD) zugrunde. Daraus leitet sich eine "Schlecht"-Empfehlung ab. Unterm Strich erhält Bank Of Mellon somit ein "Neutral"-Rating für diesen Punkt der Analyse.

Derzeit schüttet Bank Of Mellon niedrigere Dividenden aus als der Durchschnitt der Branche Kapitalmärkte. Der Unterschied beträgt 1,62 Prozentpunkte (4,01 % gegenüber 5,63 %). Wegen dieser großen Differenz erhält die Dividendenpolitik der Aktie die Einstufung "Schlecht".