Bank of Mellon Aktie: So stark, wie lange nicht mehr!

Der Aktienkurs der Bank Of Mellon wird im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor mit einer Rendite von 13,2 Prozent bewertet, was mehr als 3 Prozent über dem Sektor-Durchschnitt liegt. Im Gegensatz dazu liegt die Rendite der Bank Of Mellon in der Kapitalmärkte-Branche mit 5,85 Prozent deutlich darunter, obwohl die mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten in dieser Branche 19,05 Prozent betrug. Aufgrund dieser guten Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr hat das Unternehmen in dieser Kategorie ein "Neutral"-Rating erhalten.

Analysten schätzen die Aktie der Bank Of Mellon auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analystenbewertungen waren 0 Gut, 3 Neutral und 1 Schlecht. Es liegen keine aktuellen Analystenupdates vor, aber im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 48,25 USD, was einer Erwartung von -8,5 Prozent entspricht. Basierend auf diesen Analystenschätzungen wird daher die Bewertung "Neutral" vergeben.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Internet wird bei Bank Of Mellon eine starke Aktivität in Bezug auf die Diskussionen gemessen. Das Signal wird daher als "Gut" eingestuft. Die Rate der Stimmungsänderung hat jedoch eine negative Entwicklung erfahren, weshalb das Gesamtergebnis für das langfristige Stimmungsbild als "Schlecht" gilt.

Die technische Analyse zeigt, dass der aktuelle Kurs der Bank Of Mellon-Aktie (52,73 USD) um +17,6 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des Schlusskurses der letzten 200 Handelstage (44,84 USD) liegt. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Auch der letzte Schlusskurs von 48,81 USD liegt um +8,03 Prozent über dem gleitenden Durchschnitt des letzten 50 Handelstage (GD50), was ebenfalls zu einem "Gut"-Rating auf kurzfristiger Basis führt. Insgesamt erhält das Unternehmen daher für die einfache Charttechnik ein "Gut"-Rating.