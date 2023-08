Bank of Mellon Aktie im Sinkflug: Experten prognostizieren dennoch positive Kursentwicklung

Die Bank of Mellon Aktie hat in den letzten Wochen an Wert verloren und der aktuelle Kurs liegt unter dem gleitenden Durchschnitt 50. Dies deutet auf einen stark negativen Kurstrend hin. Aktionäre sollten dies bei ihrer Investmententscheidung berücksichtigen.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen der Bank of Mellon entwickeln werden und ob sie den Erwartungen entsprechen. Die Analysten sind jedoch insgesamt optimistisch und prognostizieren sowohl für das laufende Quartal als auch für das gesamte Jahr einen Anstieg des Umsatzes und des Gewinns.

Für langfristig orientierte Aktionäre könnten sich also Chancen ergeben, da die Experten eine positive Kursentwicklung auf Sicht von 12 Monaten erwarten. Es ist jedoch wichtig zu beachten, dass Aktieninvestitionen immer mit Risiken verbunden sind und eine sorgfältige...