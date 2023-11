Bank of Mellon Aktie: Selbst wir haben nicht damit gerechnet

Die Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in den sozialen Medien rund um den Aktienmarkt zeigen, dass das Anleger-Sentiment in Bezug auf Bank Of Mellon in den letzten zwei Wochen eher neutral war. Es gab keine wesentlichen Richtungsausschläge in der Kommunikation. Allerdings lassen die aktuellen Entwicklungen vermuten, dass sich die Anleger nun vor allem für positive Themen interessieren. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Neutral"-Einschätzung. Vor kurzem haben jedoch tiefgehende und automatische Analysen der Kommunikation ergeben, dass "Schlecht"-Signale vorherrschten. Insgesamt wird Bank Of Mellon daher auf Basis des Anleger-Stimmungsbarometers als "Neutral" bewertet.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor "Finanzen" konnte Bank of Mellon eine Rendite von 7,18 Prozent erzielen, was mehr als 5 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Die Branche "Kapitalmärkte" erzielte in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 6,05 Prozent. Auch hier liegt Bank of Mellon mit 1,14 Prozent über dem Durchschnitt. Aufgrund dieser positiven Entwicklung im letzten Jahr erhält die Aktie ein "Gut"-Rating in dieser Kategorie.

Der aktuelle Kurs der Bank of Mellon Aktie liegt mit 41,85 USD um -3,35 Prozent unter dem gleitenden Durchschnitt der letzten 50 Tage. Dies führt zu einer kurzfristigen Einschätzung von "Neutral". Betrachtet man jedoch den gleitenden Durchschnitt der letzten 200 Tage, liegt die Aktie mit -6,92 Prozent darunter, was zu einer Einschätzung von "Schlecht" führt. Insgesamt wird die Aktie aus charttechnischer Sicht daher für beide Zeiträume als "Neutral" eingestuft.

Analysten schätzen die Aktie der Bank of Mellon auf langfristiger Basis als "Neutral" ein. Von insgesamt 18 Analysten wurden 1 Gut, 4 Neutral und 1 Schlecht vergeben. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Im Durchschnitt erwarten die Analysten ein Kursziel von 50,17 USD, was einer Erwartung von 19,87 Prozent entspricht, da der Schlusskurs derzeit bei 41,85 USD liegt. Basierend auf allen Analystenschätzungen erhält die Aktie daher eine Bewertung von "Gut".