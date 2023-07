Bank of Mellon Aktie: Prognosen deuten auf starken Gewinnzuwachs und positiven Trend hin

Die Bank of Mellon Aktie hat in den letzten Monaten einen starken Aufwärtstrend verzeichnet. Der gleitende Durchschnitt 50 zeigt keinen Widerstand, was auf eine positive Kursentwicklung hindeutet. Analysten schätzen, dass die Aktie in den nächsten 12 Monaten einen Gewinn von +19,06% erzielen könnte.

Es bleibt abzuwarten, wie sich die Quartalszahlen für das 3. Quartal entwickeln werden. Analysten gehen davon aus, dass der Umsatz im Vergleich zum Vorquartal um +2,90% steigen wird und der Gewinn sogar um +200,00%. Auch auf Jahressicht sind die Prognosen positiv mit einem erwarteten Umsatzanstieg von +7,40% und einem Gewinnzuwachs von +63,80%.

Aktionäre nehmen diese Schätzungen bereits vorab zur Kenntnis und reagieren entsprechend auf den aktuellen Kurs. In den letzten 30 Tagen ist er um +3,23% gestiegen.

Es bleibt spannend zu...