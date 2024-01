Bank of Mellon Aktie: Jetzt geht’s rund!

Der Aktienkurs von Bank Of Mellon hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 7,37 Prozent erzielt, was 3,71 Prozent unter dem Sektor-Durchschnitt von 11,08 Prozent liegt. Im Branchenvergleich "Kapitalmärkte" beträgt die mittlere jährliche Rendite 20,09 Prozent, wobei Bank Of Mellon aktuell 12,72 Prozent unter diesem Wert liegt. Aufgrund dieser Unterperformance wird die Aktie insgesamt als "Schlecht" bewertet.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz im Netz zeigt sich, dass die Diskussionsintensität der Bank Of Mellon-Aktie eine erhöhte Aktivität aufweist, was zu einer Einschätzung als "Gut" führt. Die Rate der Stimmungsänderung hingegen zeigt kaum Änderungen, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt wird das Sentiment und Buzz als "Gut" bewertet.

In fundamentalen Kriterien betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of Mellon bei 11, was im Vergleich zu anderen Unternehmen im Bereich "Kapitalmärkte" (KGV von 56,39) als unterbewertet gilt. Daher erhält die Aktie eine "Gut"-Bewertung auf dieser Stufe.

Die technische Analyse zeigt, dass der Durchschnitt der letzten 200 Handelstage für den Schlusskurs der Bank Of Mellon-Aktie bei 44,53 USD liegt. Der letzte Schlusskurs am Handelstag lag bei 52,38 USD, was zu einer positiven Abweichung von 17,63 Prozent führt und somit zu einer "Gut"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Sowohl der 200-Tages-Durchschnitt als auch der 50-Tages-Durchschnitt zeigen eine positive Abweichung, wodurch die Bank Of Mellon-Aktie auch in diesem Bereich ein "Gut"-Rating erhält.

Insgesamt erhält die Bank Of Mellon-Aktie aufgrund der verschiedenen Bewertungskriterien eine positive Gesamtbewertung.