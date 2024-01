Bank of Mellon Aktie: Jetzt bloß einen kühlen Kopf behalten!

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor hat die Aktie der Bank of Mellon eine Rendite von 7,37 Prozent erzielt, was mehr als 3 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von 18,77 Prozent, wobei die Bank of Mellon mit 11,4 Prozent deutlich darunter liegt. Dies führt zu einem "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

Die technische Analyse des Relative Strength Index (RSI) zeigt, dass die Bank of Mellon derzeit mit einem Wert von 36,76 als neutral eingestuft wird. Auf Basis des RSI25 beträgt der Wert 27, was darauf hindeutet, dass die Aktie als überverkauft betrachtet wird. Insgesamt ergibt sich daher für die RSI eine "Gut"-Einstufung.

Das Anleger-Sentiment basiert auf Diskussionen und Interaktionen von Marktteilnehmern in sozialen Medien. In den letzten zwei Wochen wurde über die Bank of Mellon besonders negativ diskutiert, und die negative Kommunikation überwog an neun von vierzehn Tagen. Aufgrund dieses Stimmungsbildes erhält die Aktie heute eine "Schlecht"-Einschätzung.

In den letzten zwölf Monaten wurden insgesamt 4 Analystenbewertungen für die Bank of Mellon-Aktie abgegeben, wovon 0 Bewertungen "Gut", 3 "Neutral" und 1 "Schlecht" waren. Dies führt zu einem "Neutral"-Rating für die Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Analysten beträgt 48,25 USD, was ein Abwärtspotenzial von -7,23 Prozent bedeutet. Aufgrund dieser Analyse erhält die Bank of Mellon somit insgesamt ein "Neutral"-Rating.