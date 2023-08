Bank of Mellon Aktie: Erwarteter Umsatz- und Gewinnanstieg treibt Kurs in die Höhe

Die Aktie hat in den letzten 3 Monaten um +22,50% zugelegt. Der aktuelle Kurs liegt bei 41,30 EUR und damit über dem gleitenden Durchschnitt von 37,80 EUR. Es gibt momentan keinen klaren Widerstand nach oben.

Fazit: Die Bank of Mellon wird in 62 Tagen ihre Quartalszahlen vorlegen und Analysten erwarten einen leichten Anstieg des Umsatzes im Vergleich zum Vorquartal. Auch der Gewinn soll deutlich steigen. Auf Jahressicht sind die Prognosen ebenfalls positiv mit einem erwarteten Anstieg des Umsatzes und Gewinns. Aktionäre haben bereits auf diese Schätzungen reagiert und der Kurs ist in den letzten 30 Tagen gestiegen. Sowohl Analysten als auch die Charttechnik sehen weiterhin positive Aussichten für die Bank of Mellon Aktie.

Hinweis: Dieser Artikel dient nur zu Informationszwecken und stellt keine Anlageempfehlung dar. Bitte...