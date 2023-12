Bank of Mellon Aktie: Erfreuliche Ereignisse!

Die Aktie von Bank Of Mellon wird nach dem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) als unterbewertet eingestuft, da das KGV mit 11,48 insgesamt 80 Prozent niedriger liegt als der Branchendurchschnitt im Segment "Kapitalmärkte", der bei 56,86 liegt. Somit erhält die Aktie aus Sicht der fundamentalen Analyse die Bewertung "Gut".

Investoren, die derzeit in die Aktie von Bank Of Mellon investieren, können bei einer Dividendenrendite von 4,01 % einen geringeren Ertrag von 1,67 Prozentpunkten im Vergleich zum Branchendurchschnitt Kapitalmärkte erzielen. Dies führt zu einer Bewertung der Dividendenpolitik des Unternehmens als "Schlecht".

Der Relative Strength-Index zeigt, dass die Aktie der Bank Of Mellon als Neutral-Titel einzustufen ist. Der RSI7-Wert beträgt 33,61, was eine "Neutral"-Empfehlung ergibt, während der RSI25-Wert von 24,54 eine "Gut"-Einstufung für diesen Zeitraum bedeutet. Insgesamt wird die Bank Of Mellon-Aktie auf der Ebene des Relative Strength-Indikators als "Gut" eingestuft.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz wurde in den letzten Wochen eine deutliche positive Veränderung festgestellt. Dies zeigt, dass die Stimmung der Marktteilnehmer in den sozialen Medien sich positiv entwickelt hat. Da keine signifikanten Unterschiede in der Stärke der Diskussion festgestellt wurden, wird dies mit einer "Neutral"-Bewertung honoriert. Zusammengefasst erhält Bank Of Mellon für dieses Kriterium daher ein "Gut".

