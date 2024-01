Bank of Mellon Aktie: Diese Entwicklung ist mal ganz was neues

Die Aktie der Bank Of Mellon verzeichnete in den letzten 12 Monaten eine Performance von 13,2 Prozent. Im Vergleich dazu stiegen ähnliche Aktien aus der "Kapitalmärkte"-Branche im Durchschnitt um 20,15 Prozent, was bedeutet, dass die Bank Of Mellon eine Underperformance von -6,95 Prozent im Branchenvergleich aufweist. Der "Finanzen"-Sektor erzielte eine mittlere Rendite von 11,04 Prozent im letzten Jahr, wobei die Bank Of Mellon um 2,16 Prozent über diesem Durchschnittswert lag. Aufgrund der ähnlichen Rendite im Sektorvergleich und der Unterperformance im Branchenvergleich erhält die Bank Of Mellon ein "Neutral"-Rating in dieser Kategorie.

Von den insgesamt 4 Analystenbewertungen in den letzten zwölf Monaten für die Bank Of Mellon-Aktie sind 0 Einstufungen als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht". Im Durchschnitt ergibt sich daher ein "Neutral"-Rating für das Wertpapier. Es liegen keine Analystenupdates aus dem letzten Monat vor. Die durchschnittlichen Kursziele belaufen sich auf 48,25 USD, was bedeutet, dass die Aktie vom letzten Schlusskurs (52,7 USD) ausgehend um -8,44 Prozent fallen könnte. Dies führt zu einer "Schlecht"-Empfehlung basierend auf den Analystenbewertungen.

In der technischen Analyse zeigt sich, dass der aktuelle Kurs der Bank Of Mellon bei 52,7 USD liegt und damit +17,9 Prozent über dem GD200 (44,7 USD) liegt, was als positives Signal zu werten ist. Der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen angibt, beträgt 48,16 USD, was einem Abstand von +9,43 Prozent zum Aktienkurs entspricht. Zusammenfassend wird der Kurs der Bank Of Mellon-Aktie als "Gut" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

In der fundamentalen Analyse zeigt sich, dass das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) der Bank Of Mellon bei 13,36 liegt, was deutlich günstiger ist als der Branchendurchschnitt von 56,55. Dies bedeutet, dass die Aktie unterbewertet ist und daher als "Gut"-Empfehlung eingestuft wird.