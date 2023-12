Bank of Mellon Aktie: Bitte nicht vergessen!

In den letzten zwölf Monaten haben insgesamt 5 Analystenbewertungen für die Bank Of Mellon-Aktie stattgefunden. Davon wurden 1 Bewertung als "Gut", 3 als "Neutral" und 1 als "Schlecht" eingestuft. Insgesamt ergibt sich somit ein "Neutral"-Rating für die Bank Of Mellon-Aktie. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bank Of Mellon. Die durchschnittliche Kurszielprognose der Analysten beläuft sich auf 51,4 USD, was einem Abwärtspotential von -1,1 Prozent entspricht, basierend auf dem letzten Schlusskurs von 51,97 USD. Dies führt zu einer "Neutral"-Empfehlung für die Aktie.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Finanzsektor liegt die Rendite der Bank Of Mellon mit 7,37 Prozent mehr als 3 Prozent darunter. Die Kapitalmärkte-Branche verzeichnet eine mittlere Rendite von 16,66 Prozent in den vergangenen 12 Monaten, was bedeutet, dass die Bank Of Mellon mit 9,29 Prozent deutlich darunter liegt. Aufgrund dieser Entwicklung erhält die Aktie ein "Schlecht"-Rating in dieser Kategorie.

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bank Of Mellon von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien positiv bewertet. Dies führt zu einer "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung. Jedoch wurden in den letzten Tagen überwiegend negative Themen rund um die Aktie angesprochen. Insgesamt ergibt die Auswertung der Anleger-Stimmung 5 Gut- und 3 Schlecht-Signale, was zu einer "Gut"-Empfehlung führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Mellon liegt bei 42,62, was als "Neutral" eingestuft wird. Der RSI25, der den Berechnungszeitraum auf 25 Tage ausdehnt, bewegt sich bei 27, was auf eine überverkaufte Situation hinweist und somit eine "Gut"-Einstufung erhält. Insgesamt erhält die Bank Of Mellon in dieser Kategorie ebenfalls eine "Gut"-Einstufung.