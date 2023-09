Bank of Mellon Aktie: Analystenprognosen deuten auf 25,27% Gewinn und Umsatzsprung im dritten Quartal hin

Die Bank of Mellon Aktie hat in den letzten 30 Tagen einen Rückgang von -1,96% verzeichnet. Die Analysten sind jedoch optimistisch und prognostizieren einen Anstieg des Aktienkurses auf 50,44 EUR innerhalb der nächsten 12 Monate, was einem Gewinn von +25,27% entspricht.

Für das dritte Quartal wird erwartet, dass die Bank of Mellon einen Umsatzsprung um +1,90% auf 4,10 Mrd. EUR verzeichnen wird. Der Gewinn soll sich voraussichtlich um +194,90% auf 1,07 Mrd. EUR erhöhen.

Auf Jahressicht rechnen die Analysten mit einem Anstieg des Umsatzes um +6,90% und des Gewinns um +64,80% auf 7,06 Mrd. EUR. Im Vergleich zum Vorjahr wäre dies eine signifikante Steigerung.

Es bleibt abzuwarten, wie die Aktionäre auf die Quartalszahlen reagieren werden und ob sich der positive Trend fortsetzen wird.

