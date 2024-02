Mit Bank of Marin wird erstmal keiner mehr Spaß haben!

Die Bank Of Marin wird derzeit in verschiedenen Analysen als "Schlecht" bewertet. Die technische Analyse zeigt, dass der gleitende Durchschnittskurs (GD200) bei 18,89 USD liegt, während der aktuelle Aktienkurs bei 16,78 USD um -11,17 Prozent darüber liegt. Dies führt zu der Einstufung als "Schlecht". Der gleitende Durchschnittskurs der vergangenen 50 Tage (GD50) beträgt 20,45 USD, was einer Abweichung von -17,95 Prozent entspricht und somit auch zu einem "Schlecht"-Rating führt.

Der Relative Strength Index (RSI) zeigt ebenfalls, dass die Bank Of Marin derzeit überkauft ist. Der 7-Tage-RSI liegt bei 79,82 Punkten und der 25-Tage-RSI bei 76,38 Punkten, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Im Branchenvergleich liegt die Rendite der Bank Of Marin mit -32,18 Prozent deutlich unter der durchschnittlichen Jahresperformance im Finanzsektor, was zu einer weiteren "Schlecht"-Bewertung führt.

Die Analysteneinschätzung zeigt jedoch eine langfristige "Gut"-Bewertung von institutioneller Seite. Analysten erwarten eine Entwicklung von 37,07 Prozent und setzen ein mittleres Kursziel von 23 USD, was zu einer insgesamt positiven Einschätzung führt.

Insgesamt ergibt sich also eine uneinheitliche Bewertung der Bank Of Marin, wobei die technische Analyse und der Branchenvergleich zu einem "Schlecht"-Rating führen, während die Analysteneinschätzung eher positiv ausfällt.