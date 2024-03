Bank of Marin-Anleger dürfen nicht länger zögern!

Ein Blick auf die Diskussion in den sozialen Medien zeigt, dass die Marktteilnehmer in den letzten Tagen überwiegend positiv gegenüber der Bank Of Marin eingestellt waren. Es gab insgesamt fünf positive und einen negativen Tag, sowie einen tag ohne eindeutige Richtung. Auch die neuesten Nachrichten der letzten ein bis zwei Tage über das Unternehmen waren größtenteils positiv. Basierend auf einer Stimmungsanalyse erhält die Bank Of Marin daher eine "Gut"-Einschätzung für die Anlegerstimmung.

Die Analysteneinschätzung zeigt, dass es in den letzten zwölf Monaten 1 positive, 0 neutrale und 0 negative Einschätzungen von Analysten gab, was im Durchschnitt zu einem "Gut"-Rating führt. Im letzten Monat gab es keine neuen Analystenupdates zu Bank Of Marin. Das durchschnittliche Kursziel für die Aktie basierend auf den Analystenmeinungen liegt bei 23 USD. Dies würde einem Anstieg um 39,39 Prozent vom letzten Schlusskurs (16,5 USD) entsprechen, was einer "Gut"-Empfehlung gleichkommt. Insgesamt erhält die Bank Of Marin-Aktie also eine "Gut"-Empfehlung aus Sicht der Analysten.

In Bezug auf die Dividende ist zu beachten, dass mit einer Ausschüttung von 4,93 % die Bank Of Marin im Vergleich zum Branchendurchschnitt der Handelsbanken (138,93 %) niedriger bewertet wird, da die Differenz 134 Prozentpunkte beträgt. Daher wäre die aktuelle Einstufung "Schlecht".

Fundamental betrachtet, liegt das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of Marin bei 13,72, was unter dem Branchendurchschnitt (60 Prozent) liegt. Die Branche der Handelsbanken weist einen Wert von 34,08 auf. Von dieser fundamentalen Perspektive aus betrachtet, ist die Aktie daher unterbewertet und erhält eine "Gut"-Bewertung.