Bank of Marin Aktie: Jetzt geht’s richtig los!

Die Stimmung der Anleger bezüglich der Bank Of Marin-Aktie ist in den sozialen Medien überwiegend positiv. Laut dem Anleger-Sentiment-Barometer gab es in den letzten zwei Wochen sechs Tage, an denen die Diskussionen überwiegend positiv waren und keine negativen Diskussionen verzeichnet wurden. An drei Tagen waren die Anleger größtenteils neutral eingestellt. Auch in den letzten ein bis zwei Tagen dominierten positive Themen. Basierend auf diesem Stimmungsbild erhält die Aktie heute eine "Gut"-Einschätzung und insgesamt eine "Gut"-Bewertung.

Im Hinblick auf fundamentale Kriterien hat die Bank Of Marin-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 11,06, was unter dem Durchschnitt der Vergleichsbranche liegt. Der genaue Abstand beträgt 29 Prozent im Vergleich zum durchschnittlichen KGV der Branche "Handelsbanken" von 15. Aufgrund des verhältnismäßig niedrigen KGV kann die Aktie als "günstig" bezeichnet werden, was zu einer "Gut"-Bewertung auf der Basis fundamentaler Kriterien führt.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Marin-Aktie zeigt, dass sie überkauft ist, mit einem Wert von 79 in den letzten 7 Tagen. Der RSI auf 25-Tage-Basis liegt bei 39,37, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Schlecht"-Rating für Bank Of Marin.

In Bezug auf die Dividendenrendite liegt die Bank Of Marin mit 5,7 Prozent deutlich unter dem Branchendurchschnitt von 138,27 Prozent. Dies macht sie aus heutiger Sicht zu einem eher unrentablen Investment, was von der Redaktion eine "Schlecht"-Bewertung erhält.