Bank of Marin Aktie: Die Anleger zögern noch, warum eigentlich?

Die Bank Of Marin verfügt über eine Dividendenrendite von 5,7 Prozent, was 133,1 Prozent unter dem Branchendurchschnitt liegt. Im Vergleich zu anderen Handelsbanken ist die Dividendenrendite der Bank Of Marin daher niedriger und wird von der Redaktion als "Schlecht" bewertet.

Der Relative Strength Index (RSI) der Bank Of Marin-Aktie für die letzten 7 Tage liegt bei 74, was darauf hinweist, dass die Aktie überkauft ist. Im Vergleich dazu liegt der RSI auf 25-Tage-Basis bei 38,7, was zu einer neutralen Bewertung führt. Insgesamt ergibt sich somit eine "Schlecht"-Bewertung nach RSI.

Die technische Analyse zeigt hingegen, dass der aktuelle Kurs der Bank Of Marin mit einem Abstand von +13,25 Prozent vom GD200 ein "Gut"-Signal liefert. Auch der GD50 weist mit einem Kurs von 19,85 USD ein "Gut"-Signal auf, da der Abstand +8,97 Prozent beträgt. Zusammenfassend wird der Kurs der Bank Of Marin-Aktie basierend auf den Durchschnittswerten aus 50 und 200 Tagen als "Gut" bewertet.

In Bezug auf das Anleger-Sentiment zeigte sich in den sozialen Netzwerken in den letzten Tagen eine neutrale Stimmungslage. Überwiegend neutral eingestellt waren die Anleger an insgesamt fünf Tagen. In den letzten ein, zwei Tagen wurde jedoch verstärkt über positive Themen in Bezug auf die Bank Of Marin gesprochen, was zu einer "Gut"-Einschätzung des Anleger-Sentiments führt.