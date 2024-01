Bank of Jiujiang Aktie: Was kommt da auf sie zu?

In den vergangenen zwei Wochen wurde die Bank Of Jiujiang von überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet, so unsere Redaktion. Die Auswertung der Kommentare und Wortmeldungen ergab, dass hauptsächlich neutrale Themen rund um den Wert diskutiert wurden. Somit ergibt sich eine insgesamt "Neutral"-Einstufung der Anleger-Stimmung.

Auch über einen längeren Zeitraum betrachtet, lässt sich die Bank Of Jiujiang hinsichtlich der Anzahl der Wortbeiträge und der Rate der Stimmungsänderung beobachten. Die Aktie zeigte dabei eine mittlere Diskussionsintensität und kaum Änderungen in der Stimmungsänderung, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Einstufung führt.

Der Relative Strength-Index ergibt für die Bank Of Jiujiang-Aktie einen Wert von 1,61 für sowohl den RSI7 als auch den RSI25, was zu einer "Gut"-Empfehlung auf der Ebene des Relative Strength Indikators führt.

Im Vergleich zu Aktien aus dem Sektor "Finanzen" hat die Aktie eine Rendite von -33,86 Prozent erzielt und liegt damit 25,92 Prozent unter dem Durchschnitt. Auch im Vergleich zur Branche "Handelsbanken" liegt die Rendite der Bank Of Jiujiang um 23,85 Prozent unter dem Durchschnitt, was zu einer Gesamtbewertung als "Schlecht" führt.