Bank of Jiujiang Aktie: Was DAS für den Kurs bedeutet!

Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Bank Of Jiujiang liegt bei einem Wert von 12, was im Vergleich zu anderen Unternehmen in der Branche "Handelsbanken" (KGV von 5,62) als überdurchschnittlich hoch betrachtet wird. Aufgrund dieser Bewertung wird die Aktie als überbewertet eingestuft.

In den letzten 12 Monaten verzeichnete die Aktie von Bank Of Jiujiang eine Performance von -33,86 Prozent. Im Branchenvergleich ergibt sich eine Underperformance von -28,48 Prozent im Vergleich zu ähnlichen Aktien aus der "Handelsbanken"-Branche. Auch im Vergleich zum durchschnittlichen Wert des "Finanzen"-Sektors liegt die Rendite 26,69 Prozent unter dem Durchschnitt. Diese Unterperformance führt zu einer negativen Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Stimmungsänderung im Zusammenhang mit Bank Of Jiujiang wurden über einen längeren Zeitraum beobachtet. Dabei wurde festgestellt, dass die Aktivität und die Stimmungsänderung im neutralen Bereich liegen. Somit erhält die Aktie in dieser Kategorie eine "Neutral"-Bewertung.

Die technische Analyse zeigt, dass der längerfristige 200-Tage-Durchschnitt bei 7,89 HKD liegt, während der letzte Schlusskurs bei 6,4 HKD lag, was einer Abweichung von -18,88 Prozent entspricht. Auf dieser Basis wird die Aktie als "Schlecht" bewertet. Der kurzfristigere 50-Tage-Durchschnitt liegt bei 6,46 HKD, und der letzte Schlusskurs liegt nahe diesem Wert (-0,93 Prozent). Daher erhält die Aktie in diesem Fall eine "Neutral"-Bewertung.

Zusammenfassend ergibt sich für Bank Of Jiujiang auf Grundlage der unterschiedlichen Bewertungskategorien eine Bewertung im neutralen Bereich.