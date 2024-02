Bank of Jiujiang Aktie: Man muss es einfach mal gesagt haben

Die Bank Of Jiujiang-Aktie hat in den letzten 200 Handelstagen einen Durchschnitt des Schlusskurses von 7,37 HKD aufgewiesen, was einem aktuellen Schlusskurs von 6,65 HKD gegenüber -9,77 Prozent entspricht und somit eine "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht ergibt. In den letzten 50 Handelstagen lag der Durchschnitt bei 6,69 HKD, was einer geringeren Abweichung von -0,6 Prozent zum letzten Schlusskurs entspricht und somit zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insgesamt erhält die Bank Of Jiujiang-Aktie also eine "Neutral"-Rating basierend auf der einfachen Charttechnik.

Die aktuelle Dividendenrendite der Bank Of Jiujiang liegt bei 1,55 Prozent, was unter dem Branchendurchschnitt von 7,32 Prozent liegt. Dies führt zu einer "Schlecht"-Einschätzung für die Dividendenpolitik der Bank.

Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem Sektor "Finanzen" liegt die Rendite der Bank Of Jiujiang um mehr als 11 Prozent darunter, was zu einem weiteren "Schlecht"-Rating führt.

In den sozialen Medien wurde in den letzten zwei Wochen neutral über Bank Of Jiujiang diskutiert, ohne positive oder negative Ausschläge. In den letzten ein bis zwei Tagen gab es ebenfalls keine besonders positiven oder negativen Themen, was zu einer insgesamt "Neutral"-Einschätzung führt. Somit erhält die Bank Of Jiujiang insgesamt eine "Neutral"-Bewertung basierend auf dem Anleger-Sentiment.