Bank of Jiujiang Aktie: Hammer-Nachricht!

Bank Of Jiujiang: Anlegerstimmung neutral, Relative Strength Index gut, Dividende schlecht, Fundamental schlecht

Die Anleger der Bank Of Jiujiang wurden in den letzten zwei Wochen von den überwiegend privaten Nutzern in sozialen Medien als neutral bewertet. Dies ergab die Auswertung diverser Kommentare und Wortmeldungen, die sich in den vergangenen Wochen mit diesem Wert befasst haben. Die Anleger-Stimmung auf dieser Ebene erlaubt daher die Einstufung "Neutral".

Auf Basis des Relative Strength-Index ist die Aktie der Bank Of Jiujiang als Neutral-Titel einzustufen. Der Index misst die Auf- und Abwärtsbewegungen verschiedener Zeiträume (RSI7 für sieben Tage, RSI25 für 25 Tage) und ordnet diesen eine Kennziffer zwischen 0 und 100 zu. Für die Bank Of Jiujiang-Aktie ergibt sich ein Wert für den RSI7 von 1,61, was eine "Gut"-Empfehlung nach sich zieht, sowie ein Wert für den RSI25 von 1,61, der ebenfalls eine "Gut"-Einstufung bedingt. Das Gesamtranking ergibt daher ein "Gut" auf der Ebene des Relative Strength Indikators.

Wer aktuell in die Aktie von Bank Of Jiujiang investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 1,66 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Handelsbanken einen geringeren Ertrag in Höhe von 5,51 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens niedriger aus, womit sich die Bewertung "Schlecht" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.

Das KGV (Kurs-Gewinn-Verhältnis) beträgt aktuell 12,09 und liegt mit 117 Prozent über dem Branchendurchschnitt (Branche: Handelsbanken) von 5. Die Aktie ist damit aus heutiger Sicht überbewertet. Deshalb erhält Bank Of Jiujiang auf dieser Stufe eine "Schlecht"-Bewertung.