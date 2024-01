Bank of Jiujiang Aktie: Gut oder schlecht?

Der Relative Strength Index (RSI) ist ein Indikator, der die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation setzt und somit eine gute Einschätzung über überkaufte oder unterkaufte Titel ermöglicht. Für die Bank Of Jiujiang-Aktie beträgt der RSI-Wert der letzten 7 Tage 50, was auf eine neutrale Bewertung hinweist. Im Vergleich dazu liegt der RSI-Wert auf 25-Tage Basis bei 1,61, was darauf hindeutet, dass die Aktie hier überverkauft ist. Insgesamt ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Gut"-Rating für Bank Of Jiujiang.

Das Stimmungsbild rund um Aktien wird nicht nur durch Analysen aus Bankhäusern geprägt, sondern auch durch das langfristige Stimmungsbild unter Investoren und Nutzern im Internet. Wir haben die Aktie von Bank Of Jiujiang auf diese beiden Faktoren hin untersucht und festgestellt, dass die Beitragsanzahl sowie die Diskussionsintensität eine mittlere Aktivität aufweisen, was zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Zudem bleibt die Rate der Stimmungsänderung gering, was ebenfalls zu einer "Neutral"-Bewertung führt. Insofern erhält die Aktie von Bank Of Jiujiang bezüglich des langfristigen Stimmungsbildes die Note "Neutral".

Im Hinblick auf das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) liegt der aktuelle Wert für die Bank Of Jiujiang-Aktie bei 13,22, was 136 Prozent über dem Branchendurchschnitt liegt. Dies deutet darauf hin, dass die Aktie aus heutiger Sicht überbewertet ist und somit eine "Schlecht"-Bewertung erhält.

Bei der technischen Analyse ergibt sich ein Durchschnitt von 7,72 HKD für den Schlusskurs der Bank Of Jiujiang-Aktie aus den letzten 200 Handelstagen. Der letzte Schlusskurs lag bei 7 HKD, was eine negative Abweichung von 9,33 Prozent darstellt und somit zu einer "Schlecht"-Bewertung aus charttechnischer Sicht führt. Auf Basis des 50-Tages-Durchschnitts erhält die Aktie jedoch eine "Gut"-Bewertung, da der letzte Schlusskurs darüber liegt. Insgesamt erhält die Bank Of Jiujiang-Aktie somit eine "Neutral"-Bewertung basierend auf der einfachen Charttechnik.