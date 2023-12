Bank of Jiujiang Aktie: Dass es dann wirklich so schnell geht …

Bei Bank of Jiujiang herrscht derzeit eine negative Stimmung, was die Dividendenpolitik betrifft. Das Verhältnis zwischen Dividende und Aktienkurs liegt bei -5,52 Prozent unter dem Durchschnitt vergleichbarer Unternehmen in der Handelsbankenbranche. Aus diesem Grund erhält die Bank Of Jiujiang von Analysten eine "Schlecht"-Bewertung für ihre Dividendenpolitik.

Auch aus technischer Sicht schneidet die Bank Of Jiujiang nicht gut ab. Der gleitende Durchschnittskurs liegt bei 7,94 HKD, während der Kurs der Aktie bei 6,4 HKD liegt. Dies bedeutet, dass die Aktie um -19,4 Prozent über diesem Trendsignal liegt und daher ebenfalls als "Schlecht" eingestuft wird. Der gleitende Durchschnittskurs der letzten 50 Tage liegt bei 6,46 HKD, was einer Abweichung von -0,93 Prozent entspricht, und somit als "Neutral" bewertet wird.

In Bezug auf das Sentiment und den Buzz hat sich bei Bank Of Jiujiang in den letzten Wochen keine wesentliche Veränderung gezeigt. Weder gab es eine Tendenz zu besonders positiven noch zu negativen Themen in den sozialen Medien. Auch die Stärke der Diskussion hat sich nicht signifikant verändert, weshalb auch hier eine "Neutral"-Bewertung erfolgt.

Die technische Analyse betrachtet außerdem den Relative Strength Index (RSI) für Aktien. Der RSI der Bank Of Jiujiang liegt aktuell bei 50, was bedeutet, dass die Aktie weder überkauft noch -verkauft ist. Daher wird auch hier eine "Neutral"-Einstufung vorgenommen. Wird die relative Bewegung auf 25 Tage ausgedehnt (RSI25), ergibt sich für die Aktie jedoch ein Wert von 91, was signalisiert, dass der Titel als überkauft betrachtet wird. Daraus resultiert eine Gesamteinstufung des RSI als "Schlecht".