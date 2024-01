Bank of Jinzhou Aktie: Wer hätte das für möglich gehalten?

Die Bank of Jinzhou hat momentan eine Dividendenrendite von 0 Prozent, was niedriger ist als der Branchendurchschnitt von 7,16 Prozent. Dies führt zu einer "Schlecht"-Bewertung in dieser Kategorie im Branchenvergleich. In Bezug auf die Anleger-Stimmung zeigt sich in Diskussionsforen und sozialen Medien eine insgesamt neutrale Haltung. In den vergangenen Wochen gab es weder überwiegend positive noch negative Themen, was zu einer Einschätzung als "Neutral" führt.

Beim Vergleich des Aktienkurses mit der Branchenperformance im Bereich "Finanzen" zeigt sich eine Rendite von -1,43 Prozent, was mehr als 6 Prozent über dem Durchschnitt liegt. Im Vergleich zur "Handelsbanken"-Branche, die in den letzten 12 Monaten eine mittlere Rendite von -10,21 Prozent erzielte, liegt die Bank of Jinzhou mit 8,78 Prozent deutlich darüber. Dies führt zu einer "Gut"-Bewertung in dieser Kategorie.

Die Diskussionsintensität und die Rate der Stimmungsänderung über einen längeren Zeitraum weisen auf eine durchschnittliche Aktivität und eine mittlere Diskussionsintensität hin, was zu einer "Neutral"-Einstufung führt. Insgesamt ergibt sich damit für die Bank of Jinzhou in diesem Punkt die Einstufung: "Neutral".